L’”Archimede” si tinge di rosso contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021, l’IIS “Archimede” di Modica, insieme ai rappresentanti di Istituto, ha promosso l’iniziativa “L’Archimede in rosso per dire BASTA!” al fine di ricordare le vittime di violenza e femminicidio e di sensibilizzare contro la violenza di genere. Questa mattina una folta rappresentanza di studenti e personale docente e non, capeggiata dal Dirigente scolastico, prof. Rosolino Balistrieri, si è presentata a scuola indossando qualcosa di rosso e sono state scattate delle foto poi pubblicate sui profili social dell’Istituto. Hanno aderito all’iniziativa anche molti studenti che in questo momento stanno svolgendo le lezioni in DAD a causa di alcuni lavori di manutenzione dell’edificio scolastico, realizzando screenshot del desktop dei loro computer. Un fiume rosso ha oggi bagnato l’“Archimede” per diffondere un messaggio di solidarietà nei confronti delle donne, ancora tante, troppe, vittime di violenza da parte, nella maggior parte dei casi, di partner o ex partner.

