Ciclismo. 1° ritiro collegiale della Multicar Vittoria per nuova stagione

Ha preso il via il primo ritiro collegiale della nuova stagione 2022 per l’Asd Multicar Amarù. La società ipparina, ancora una volta, vuole distinguersi sul fronte della programmazione, cercando di pianificare tutto con la massima attenzione. “E’ stata una delle nostre prerogative nel passato – commenta il presidente Carmelo Cilia – lo sarà anche per il prossimo futuro. Con l’obiettivo sempre di puntare in alto e di valorizzare il più possibile i talenti di casa nostra e siciliani in genere”. E’ stata riconfermata anche per la prossima stagione la collaborazione del direttore sportivo Ugo D’Onofrio che si occuperà principalmente della categoria juniores e che ha già individuato lo staff dei collaboratori. Tra questi, un gradito ritorno per la società vittoriese, quella, cioè, del ds Giampiero Pitino che può vantare su una esperienza non da poco in questo contesto. “Per me – dichiara Pitino – è come se fosse un ritorno a casa. Sono molto grato a tutta la società, presidente Cilia in testa. Ci siamo già messi al lavoro per cercare di tagliare traguardi il più possibile prestigiosi”. Si sta lavorando, insomma, per crescere ancora di più.

