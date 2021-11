Vittoria. Prima civica assise, dalla Lega opposizione costruttiva

“Ieri sera la prima seduta del Consiglio comunale di Vittoria dopo oltre due anni di gestione commissariale. Noi ci siamo e consentitemi di rivolgere gli auguri di buon lavoro al nostro riferimento eletto in seno al civico consesso, l’avvocato Biagio Pelligra. La Lega è in Consiglio comunale. Saremo nel luogo dove la democrazia esercita il proprio ruolo. Faremo, come sempre, la nostra parte”. A dirlo è il responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa. “La città – aggiunge – ci ha dato il compito di vigilare sull’attività amministrativa, facendo sì che la stessa possa svolgersi nell’interesse della nostra comunità. Siamo, altresì, pronti a proporre ciò che riteniamo un bene per Vittoria. Una cosa è certa. Faremo opposizione costruttiva finalizzata a lanciare gli adeguati input per costruire la città del domani e non solo per tamponare le emergenze. Al consigliere Biagio Pelligra e al partito di Vittoria, in fase organizzativa, auguro il più sincero buon lavoro”.

Salva