Guida Michelin 2022: Ragusa perde una stella

Palermo guadagna una stella, ma la perde Ragusa. È il verdetto emesso della Guida Michelin 2022, con il capoluogo siciliano che , torna a fare brillare una stella, quella del Gagini, ristorante nel centro storico di Palermo gestito da Franco Virga e Stefania Milano, e Ragusa che ha stella in meno perché La Fenice, ristorante di Mauro Malandrino, non ha convinto i severissimi ispettori della “Rossa”. Nel firmamento enogastronomico nulla cambia in termini numerici (le stelle sono sempre 18), con quattordici ristoranti che riconfermano una stella e due locali che riconfermano le due ambitissime stelle.

In testa con due stelle ci sono il ristorante Duomo dello chef Ciccio Sultano a Ragusa Ibla e La Madia dello chef Pino Cuttaia a Licata, in provincia di Agrigento. Confermano una stella la Locanda Don Serafino a Ragusa Ibla, Accursio a Modica, Coria a Caltagirone, I Pupi a Bagheria, Il Bavaglino a Terrasini, Il Cappero a Vulcano, La Capinera, Otto Geleng al Timeo e St. George by Heinz Beck di Taormina, Sapio a Catania, Shalai a Linguaglossa e Signum a Salina, che ottiene anche la stella verde, e Zash a Riposto.

