A Modica una giornata dedicata alla difesa personale femminile

La Città di Modica si dimostra ancora una volta inclusiva e attenta alle istanze delle persone più fragili vittime di violenza con l’evento “Woman’s Day”: una giornata dedicata alla difesa persone femminile all’insegna della sensibilizzazione sulla violenza di genere, organizzata dall’associazione Eragon, patrocinata dal Comune di Modica e dall’ente di promozioe sportiva C.S.E.N.

L’incontro, rivolto a tutte le donne dai 14 anni in su, si svolgerà a Modica domenica 28 Novembre presso i locali dell’Associazione Shiun Pu’Kan, in via Sorda Scicli n°7 e sarà totalmente gratuito.

Le iscrizioni sono aperte a tutte le persone in possesso di Green pass fino al 26 Novembre chiamando il numero 3389737758.

Il corso sarà teorico-pratico e verterà sull’applicazione di tecniche di difesa personale da diverse tipologie di aggressione. Inoltre verrà attenzionato l’aspetto psicologico della difesa personale, attraverso dinamiche di gruppo inerenti la consapevolezza corporea e l’assertività. A conclusione della giornata verranno eseguite tecniche di rilassamento abbinate alla respirazione, mediante lo shiatsu e il do-in.

La parte pratica sarà tenuta dalle 9.30 alle 12.30 dal Maestro Christian Pediglieri, cintura nera di Ju Jitsu V DAN ed esperto di difesa personale, mentre dalle 15.30 alle 18.30 si lavorerà sull’aspetto psicologico, curato dalla psicologa Dott.ssa Laura Caschetto, e sulle tecniche di rilassamento portate avanti dal Maestro Concetto Assenza, esperto di shiatsu e istruttore di do-in.

Il Maestro Christian Pediglieri, direttore tecnico dell’Associazione Eragon, dichiara: <<Siamo soddisfatti di come sia l’amministrazione comunale di Modica sia l’Ente di Promozione Sportiva abbiano abbracciato questa iniziativa promossa dalla nostra Associazione. Ancora una volta Modica è al centro di un’iniziativa di importante utilità sociale e che sicuramente verrà riproposta nei paesi limitrofi. Ci riteniamo soddisfatti per la riuscita di questo evento negli anni passati e per l’aumento delle adesioni avuto fino ad oggi, segno di un’esigenza sociale a cui l’Eragon ha cercato di rispondere fattivamente nei suoi dieci anni di attività>>.

Salva