Honduras al voto il 28 novembre. Conclusa la campagna elettorale

Dopo il voto odierno in Venezuela e Cile (in attesa dei risultati finali) domenica prossima tocca al popolo honduregno scegliere chi sarà il nuovo Capo dello Stato della nazione centroamericana. Nel frattempo oggi si è conclusa la campagna elettorale dei due contendenti ritenuti favoriti: il candidato del Partido Libertad y Refundacion, Xiomara Castro de Zelaya, e il Partito Nazionale, attualmente al governo, Nasry Asfura. La Castro de Zelaya ha concluso la sua campagna elettorale nel parco centrale di Tegucigalpa, capitale dell’Honduras. “Gridiamo al mondo che in Honduras il meglio deve ancora avvenire: il governo del popolo”, ha detto la moglie dell’ex presidente Manuel Zelaya, rovesciato da un colpo di stato nel 2009. Dal canto suo, Asfura ha chiuso la sua campagna nella città di San Pedro Sula, in cui ha auspicato davanti ai suoi sostenitori, massima correttezza da parte degli organi elettorali preposti. La Castro de Zelaya è stata sconfitta alle elezioni del 2013 dall’attuale leader honduregno Juan Orlando Hernández. Nel 2017 la Castro ha deciso di allearsi con Salvador Nasralla, ex candidato presidenziale, anch’esso sconfitto nel confronto con il presidente uscente Hernandez, dopo un discutibile conteggio dei voti. Toccherà ancora una volta alla moglie dell’ex presidente Manuel Zelaya, sfidare ufficialmente Nasry Asfura, che, sebbene coinvolto in diversi scandali, rimane il suo più grande avversario per le elezioni politiche del 28 novembre prossimo.

