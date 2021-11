Panico e paura tra la gente per alcuni colpi di arma da fuoco esplosi questa sera intorno alle 19 in Via Rosolino Pilo, nel centro di Vittoria. Un uomo è stato ferito raggiunto da alcuni proiettili ed è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

