Ragusa. Nuovo partecipato appuntamento con la Festa dell’Albero

Stamane per la “Festa dell’Albero” promossa dal Comune, i residenti delle zone di via Ramelli e via Occhipinti, gli alunni della “Mariele Ventre” ed i volontari delle associazioni “RagusAttiva” e “RimboschiAmo” si sono ritrovati stamani insieme per piantumare nei due spazi a verde complessivamente 450 alberi e 270 arbusti.

“Una festa bellissima – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì presente all’iniziativa. Grazie al loro impegno Ragusa vedrà piano piano crescere due nuove aree boschive. C’era gioia, c’era la voglia di prendersi cura di una terra che si è ammalata, come è stato spiegato ai più piccoli, perché i grandi hanno dimenticato quanto gli alberi siano importanti. Saranno loro, i bambini, in un processo educativo fondamentale, a prendersi cura di questi boschi. Qualcosa sta cambiando.”

“Momenti come questo – afferma l’assessore al verde pubblico Giovanni Iacono – confermano quanto la comunità ragusana abbia a cuore il nostro territorio, e sono proprio i più piccoli a dimostrare una sensibilità che lascia ben sperare per il futuro. Ringrazio tutti i presenti ed in particolare i rappresentanti delle associazioni “Ragusattiva” e “RimboschiAmo” che si sono spesi per raggiungere questo risultato; un ulteriore passo avanti nel percorso di rimboschimento del nostro territorio.”

