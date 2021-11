Italia Viva struttura il partito a Vittoria

Nell’ambito di un’azione riorganizzativa del partito a livello cittadino, il coordinamento provinciale di Italia Viva Vittoria, grazie all’azione propulsiva svolta da Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale, con il supporto della coordinatrice provinciale, Marianna Buscema, ha deciso di affidare il ruolo di coordinatrice cittadina nella città di Vittoria a Valentina Tagliarini mentre il responsabile organizzativo, sempre a livello locale, sarà Marco Dezio. A fare parte del coordinamento cittadino anche Gianni Dezio, Roberto Di Bona, Alessia Nicosia ed Enza Zagra. “Tagliarini e Dezio, con il sostegno degli altri amici, sono due figure di rilievo, per quanto riguarda le nuove generazioni, della politica cittadina – dicono Liuzzo e Buscema – e siamo lieti che la loro attenzione sia andata a incrociarsi con le nostre proposte ritenute valide, ineccepibili sul piano del percorso politico e in grado di intercettare le esigenze di un elettorato che ha bisogno di confrontarsi con la vera Politica, quella con la P maiuscola. Siamo certi che Tagliarini e Dezio non perderanno tempo nel tentativo di strutturare il partito al meglio in ambito cittadino, a maggior ragione dopo le recenti elezioni amministrative che hanno chiarito il quadro politico, mettendo in evidenza le varie esigenze della cittadinanza. Martedì si insedierà il nuovo Consiglio comunale a Vittoria e non sono da escludere novità dell’ultimora per quanto ci riguarda. Stiamo lavorando per fare crescere le adesioni al progetto di Italia Viva che continua a riscuotere, checché ne dicano i detrattori, consensi a trecentosessanta gradi, soprattutto tra chi ritiene che la buona politica debba svincolarsi da certe logiche e non guardare in faccia nessuno”.

