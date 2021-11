Calcio, Promozione. Al Modica il derby ibleo col Vittoria

In uno stadio “Vincenzo Barone” in sold out, il Modica vince e convince. Tre a uno il risultato finale contro il Vittoria.

Prima del fischio d’inizio, Patti capitano del Vittoria ha deposto un mazzo di fiori sotto la gradinata dei tifosi locali in memoria di Pino Ricca, vittima della tromba d’aria che si è abbattuta sul territorio modicano e uno sotto il settore ospite in memoria della piccola vittoriese Sophie, scomparsa qualche giorno fa a causa di un male incurabile. Un applauso ha accomunato le due squadre quando al fischio d’inizio si sono fermate per qualche secondo per ricordare entrambi.

I biancorossi passano in vantaggio al 28’ con Barresi. Un gol che gela lo stadio ma che gli uomini di mister Betta scongelano 2’ col solito Kebbeh che di testa mette in rete. Il primo tempo si chiude in parità. Nella seconda frazione di gioco, al 76’, missile di Gatto (foto) che s’insacca. Gli spalti sono una bolgia. L’undici di casa chiude la partita al 90’ con un gol di Simone Drago, tra le proteste ospiti per un presunto fallo del bomber sul difensore avversario.

Modica Calcio 3

Club Calcio Vittoria 1

Marcatori: pt 28′ Barresi, 30′ Kebbeh, st 31′ Gatto, 45′ Drago.

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Butera, Gatto, Basile (1’st Francesco Vindigni), Toscano, Cavallo (24′ st Toscano), Cavallo (24′ st Peluso), Pellegrino, Tripoli (9′ st Drago), Kebbeh (43′ st Bonaventura), Novello. A Disp: Andrea Vindigni, Blandino, Falla, Puccia, Blando. All. Giancarlo Betta.

Club Calcio Vittoria: Mignacca, Colletta, Messina, Vasile (1’st Iapichino), Cham, Visser, Seydi (15′ st Orlandini), Patti, Diouf, Mannino (40′ pt Rifici, 22′ st Busacca), Barresi (25’st Pirillo). A Disp: Traina, Cappello, Aliotta, Di Quattro. All. Santo Mazzullo.

Arbitro: Paolo Lo Surdo di Messina.

Assistenti: Antonino Spanò di Messina e Pierluigi Fazzi di Enna.

