Calcio. Il Comiso in vantaggio rischia col Frigintini

Il Comiso in doppio vantaggio rischia il pari al 95’ quando il Frigintini segna e l’arbitro convalida prima di tornare sulla sua decisione.

E allora partiamo proprio dalla fase finale della gara con il risultato di 2-1 per il Comiso in virtù di un rigore contestato dagli ospiti al 6’ del primo tempo e di un autogol di Assenza al 35’. A questo punto il match sembrava compromesso anche se i rossoblù avevano creato due occasioni con Sangiorgio, grande parata del portiere comisano e un’altra occasione con Di Martino, mentre il Comiso aveva chiamato in causa La Licata al 15’ e al 41’ ma il portiere rossoblù si era disimpegnato molto bene. Il secondo tempo inizia con’altra mentalità per i rossoblù modicani e i pericoli per il portiere locale si fanno più insistenti. Al 30’ calcio di rigore per il Frigintini che Sangiorgio trasforma con freddezza. Poi altra grande parata del portiere del Comiso ancora su Sangiorgio e al 45’ il gol annullato inspiegabilmente ancora a quest’ultimo che aveva realizzato il 2-2 con una splendida rovesciata. L’arbitro in un primo momento aveva convalidato per poi ritornare sui suoi passi dopo le proteste dei giocatori locali.

