Modica, Acqua non potabile. Divieto assoluto di consumo.

Considerato che è stato accertato che le falde acquifere in atto sono state interessate da infiltrazioni di acqua superficiale, a seguito della pioggia che ha interessato il territorio comunale, il Sindaco Ignazio Abbate ha disposto con ordinanza sindacale il divieto assoluto di consumo dell’acqua a qualsiasi uso, se non previa ebollizione, nelle more che vengano ripristinate le condizioni necessarie a garantire la regolare erogazione di acqua potabile La squadra di manutenzione idrica nell’effettuare i controlli quotidiani ha riscontrato livelli di acqua non potabile. Si sta intervenendo per superare questo stato di cose e riportare livelli di salubrità dell’acqua.

