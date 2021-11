Il Ragusa calcio si aggiudica il derby contro la Virtus Ispica

Due gol di Belluso, uno a inizio della ripresa e l’altro quasi alla fine, consentono al Ragusa calcio di portare a casa tre punti dal Consales di Rosolini dopo il derby di ieri con la Virtus Ispica, valido come recupero dell’ottava giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A. A parte il risultato, controllo massimo della partita per gli azzurri che, nei primi quarantacinque minuti, complice l’attenta azione difensiva dei locali, non sono mai riusciti a sfondare. “Nella ripresa – commenta l’allenatore delle aquile azzurre, Filippo Raciti – tutta un’altra musica, da questo punto di vista, grazie al cross di Marfella che ha innescato la conclusione vincente di Belluso e poi un’altra bella azione, nel finale, con il nostro stesso attaccante che ha fatto fuori due avversari mettendo il suo tiro all’incrocio dei pali. Bene così. Era il risultato che volevamo. Era fondamentale tornare a vincere dopo due pareggi con le big del campionato. Non ci fermiamo e pensiamo già al prossimo match”.

Domenica, infatti, l’Asd Ragusa calcio 1949 sarà in casa con il Carlentini, già eliminato in Coppa Italia. “Ma in campionato – sottolinea il direttore generale Alessio Puma – sarà tutta un’altra cosa. Sono una buonissima realtà come dimostra la classifica. Motivo per cui occorrerà prestare la massima attenzione. Il tecnico avrà, una volta tanto, tutti gli elementi della rosa a disposizione, compreso Grasso che ieri è stato tenuto a riposo in via precauzionale, e potrà fare le scelte più opportune. Rivolgiamo un invito al nostro pubblico ad accorrere numeroso perché per andare avanti lungo la strada tracciata abbiamo bisogno di tutti. Proviamo, insomma, a non cedere di un passo”.

