18 milioni per i forestali, 12 milioni per i consorzi di bonifica

Due risposte importanti per altrettanti settori cruciali del nostro territorio regionale. Con le variazioni di bilancio, arrivano 18 milioni di euro per i forestali, finalizzati al completamento delle giornate lavorative riferite all’anno 2021, e 12 milioni per gli adempimenti dei consorzi di bonifica isolani. A darne notizia l’on. Orazio Ragusa. “La politica, ancora una volta – spiega il parlamentare regionale – cerca di dare risposte concrete su due fronti caldi. Il Governo Musumeci, con l’attenzione che lo contraddistingue, ha saputo reperire le risorse necessarie che saranno indispensabili a chiudere il cerchio rispetto a due questioni rimaste ancora aperte. L’Ars è intervenuta in maniera efficace e, in linea con quelle che erano le indicazioni di massima dell’esecutivo, ha svolto in maniera produttiva la propria azione. Abbiamo cercato di capire in che modo intervenire e ritengo che i risultati ottenuti siano meritevoli della massima considerazione sia per i forestali quanto per il personale che opera in seno agli enti consortili. Abbiamo lavorato con la consapevolezza che occorreva fornire questo tipo di risposte e abbiamo cercato di farlo con le pratiche della buona politica. Ora si guarda avanti per definire risposte strutturali con riferimento ai due ambiti di cui stiamo parlando”.

