“Uil tour 2021” fa tappa a Pozzallo

La città di Pozzallo, insieme a Palermo e Catania, è una delle tre tappe siciliane della carovana della Uil.

L’importante appuntamento ha visto la partecipazione del Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, del Segretario Regionale Claudio Barone, del Segretario organizzativo Uil Sicilia Luisella Lionti, del Referente Uil Ragusa Giovanni D’Avola, del vice Prefetto Ferdinando Trombadore, del Dr. Fracchiolla della Questura, del Vicario Don Salvatore Cerruto e del sacerdote Crescenzio Mucia in rappresentanza del Vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò, dell’Imam Kheit Abdelhafid Presidente della Comunità Islamica in Sicilia ed in video conferenza Ivana Veronese Segretario Confederale Nazionale Uil.

Il tema trattato nel corso della tavola rotonda è stato: Dall’accoglienza all’integrazione: “I Diritti – Le Speranze – Il Dialogo”.

Salva