Comibleo. Transenne fuori posto cantiere ex convento Ragusa Ibla

“Dopo che, a distanza di anni, si era riusciti finalmente a coprire alla vista le brutture del cantiere abbandonato dell’ex convento del Gesù, ecco che un’altra criticità si registra proprio con riferimento alle transenne che delimitano questo cantiere”. Lo rileva il Comibleo Ragusa dopo avere raccolto le segnalazioni di automobilisti in transito quotidianamente lungo la circonvallazione Ottaviano che delimita la città antica di Ibla. “Una di queste transenne – affermano dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti – forse a causa del forte vento dei giorni scorsi, ha perso il suo alloggiamento naturale andando a invadere un’ulteriore porzione della corsia in cui insistono tutte le altre. E’ un pericolo evidente per i veicoli in transito, considerato, tra l’altro, che la carreggiata, proprio in prossimità delle transenne in questione, già si restringe e quindi sarebbe opportuno segnalare con adeguati cartelli questa difformità. Visto che sono trascorsi alcuni giorni e che nessun intervento di ripristino è stato effettuato, chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi per fare in modo che sia garantito lo status quo allo scopo, soprattutto, di eliminare i pericoli che potrebbero eventualmente insorgere. Tra l’altro, proprio lungo la circonvallazione in questione e nell’ultimo periodo, abbiamo notato come si continuino a non rispettare le indicazioni del Codice della strada. In particolare, in corrispondenza dell’incrocio con viale Margherita, di fronte alla chiesa del Santissimo Trovato, nessuno rispetta l’indicazione del divieto di sosta e macchine e autobus parcheggiano senza porsi alcun problema, rendendo problematico il transito della circolazione. Chiediamo, dunque, che l’Amministrazione comunale possa intervenire anche con riferimento a questo aspetto”.

