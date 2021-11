X Factor Malta gira una puntata del programma a Ragusa Ibla

La produzione del programma X FACTOR MALTA trasmesso dalla televisione di stato maltese, dopo diversi contatti con il Comune di Ragusa, ha deciso di registrare una puntata a Ragusa Ibla.

A renderlo noto è l’assessore al turismo Ciccio Barone che oggi ad Ibla ha accolto i quattro giurati della trasmissione e gli undici partecipanti impegnati nella registrazione del puntata che hanno approfittato della loro presenza nel centro storico per fare un giro turistico organizzato dal Comune.

“Siamo stati stamattina presenti ad Ibla – afferma Barone – e stiamo sfruttando questa importante occasione per promuovere dal punto di vista turistico il nostro territorio. Stiamo promuovendo Ibla anche facendo utilizzare a tutti i protagonisti di X FACTOR MALTA i monopattini elettrici che fanno parte del sistema della mobilità alternativa voluto dal vice sindaco con delega ai trasporti sostenibili Giovanna Licitra, che è stata anche presente ad Ibla per dare il benvenuto agli ospiti maltesi.”

La trasmissione registrata oggi verrà mandata in onda dalla televisione di stato maltese nel periodo di Natale ed andrà in replica anche nel mese di gennaio 2022.

