Ragusa Calcio è pronto alla trasferta di domenica con la Jonica

Tutto pronto in casa del Ragusa calcio in vista del difficile test di domani sul campo della Jonica a Santa Teresa di Riva. Nonostante il maltempo che ha caratterizzato una parte della settimana, la squadra azzurra ha cercato di lavorare sodo per preparare al meglio una sfida che si annuncia alquanto difficile. Il tecnico Filippo Raciti dovrà rinunciare al difensore Sferrazza, squalificato per somma di ammonizioni, anche se rientra tra i ranghi l’attaccante Belluso. “Troveremo una squadra molto motivata, che non a caso ha gli stessi nostri punti in classifica – sottolinea Raciti – e che, dunque, cercherà di sfruttare nel modo più opportuno il fattore campo. Noi saremo chiamati a sostenere un altro test probante, dopo la sfida con l’Igea, e dovremo cercare di compiere un altro passo in avanti verso la crescita del gioco e della squadra. Abbiamo lavorato con molta intensità in questi ultimi giorni e mi attendo una grande prestazione da parte dell’intero gruppo”. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Giacomo Puma che cerca di spronare i propri ragazzi ad affrontare il match con il giusto piglio. “Questa squadra sa di avere il potenziale per fare bene ovunque – dice il massimo vertice del sodalizio azzurro – dobbiamo scendere in campo con la giusta grinta sin dall’inizio. Ma sappiamo che lo staff guidato dal nostro allenatore, Raciti, con la supervisione del responsabile dell’area tecnica, Graziano Strano, ha lavorato con la massima accortezza, non lasciando alcunché al caso. Ci attendiamo una partita vivace, come sempre, in cui cercheremo di fare battere al massimo il nostro cuore per portare a casa un risultato positivo”.

