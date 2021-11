Comiso. Riapre al pubblico la piscina comunale

Riapre al pubblico la piscina comunale di Comiso. Dopo mesi di fermo, alcuni per la pandemia, altri per importanti interventi di rifacimento e manutenzioni la struttura comunale ora è in sicurezza.

“ La piscina del Sole ha riaperto, commenta l’assessore allo sport Dante Di Trapani. Sono andato a salutare lo staff, tutto al femminile, augurando allo stesso ed a tutti i fruitori, comisani e non, che frequentano questo meraviglioso impianto natatorio, di poterselo godere senza le interruzioni alle quali siamo stati costretti nell’ultimo anno e mezzo.

I recenti lavori di rifacimento del tetto, unitamente alle manutenzioni sui muri e sui soffitti, rendono salubre, sicura e pienamente godibile la piscina del Sole. A breve, inoltre, contiamo di poter avviare l’iter per concretizzare il finanziamento di € 700.000,00 che conferirà alla piscina un nuovo look e la lancerà verso il futuro. Purtroppo – ancora Di Trapani – noi come amministratori, e la città in generale, abbiamo subìto un fermo che ha rallentato non di poco ogni tipo di attività. Da quella sportiva, a quella di promozione, per finire con quella della realizzazione e manutenzione di opere pubbliche. Ma ciò comunque, non ci ha impedito di progettare, e ora, di realizzare”.

