Sei giovani modicani “Eroi della pizza” con Gabriele Bonci

Un giorno gomito a gomito con il maestro pizzaiolo Gabriele Bonci, star prima de La Prova del Cuoco e ora autore e conduttore su Canale 8 della fortunata trasmissione “Pizza Hero – la sfida dei forni”. Un giorno indimenticabile quello vissuto da alcuni giovani chef e pizzaioli che stanno affrontando presso la Scuola “Euroform” il percorso scolastico verso questo ambizioso traguardo. Sono sei giovani modicani, Gabriele Galota, Damiano Arena, Michel Lo forte, Salvatore Avola, Samuele Colombo e Gugliemo Abate che per un giorno hanno fatto da assistenti al maestro Bonci presso la CF Academy durante la preparazione delle sue famose e conosciute pizze. I ragazzi, pur se emozionati, hanno osservato con attenzione ogni fase cercando di carpirne i segreti per migliorare la propria tecnica. “E’ stata un’esperienza che ci ha fatto crescere sia nel lavoro sia nella vita, lavorare a fianco ad professionista come lui è stata una grande emozione” sono state la parole di Guglielmo Abate, uno dei protagonisti di questa giornata così particolare.

