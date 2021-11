Il Libero Consorzio ibleo con Banca popolare Etica

“Abbiamo rinnovato l’adesione a questo istituto che ha scopi sociali di notevole interesse e che ispira tutta la sua attività operativa e culturale ai principi della Finanza Etica”, dichiara il Commissario straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza.

Nel corso dell’incontro con il referente di Banca Popolare Etica per la Sicilia orientale, Gabriele Vaccaro, presenti il dirigente settore finanziario Giuseppe Di Giorgio e la funzionaria responsabile per le Società partecipate Pina Di Stefano, è stato fatto il punto della situazione sullo stato di fatto e su quello che si potrà fare in futuro. “Condividiamo i valori e le finalità di Banca Etica. In particolare modo – aggiunge il Commissario Piazza – stiamo lavorando ad un programma che possa agevolare, sotto il profilo etico e finanziario, l’imprenditoria femminile”.

