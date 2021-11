Modica, Spadaro: “Integrare personale all’Ufficio Urbanistica”

Ritardi da parte dell’ufficio urbanistica nell’evadere le pratiche richieste.

In questo periodo, peraltro, data la presenza di diverse agevolazioni fiscali (contributo del 110%, etc.), si registra un rilevante volume di richieste e di lavoro, ma la dotazione organica dell’ufficio urbanistica del Comune di Modica è insufficiente a farvi fronte.

Il consigliere comunale, Giovanni Spadaro, chiede per tali motivi all’Amministrazione Abbate, quali provvedimenti abbia preso per fronteggiare la mole di lavoro che grava sull’ufficio urbanistica.

“Sappiamo che anche gli altri settori del Comune soffrono di carenza del personale – dice Spadaro (foto) – ma, al fine di rendere un adeguato servizio ai cittadini in questo periodo particolare caratterizzato dalla presenza delle scadenze dei bonus in materia edilizia, appare necessario integrare il numero del personale addetto all’ufficio urbanistica temporaneamente con il personale tecnico in servizio presso altri settori o, in subordine, tramite convenzioni con tecnici e professionisti del settore”.

