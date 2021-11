I Samizdat sono fra i nove finalisti del Gen Rosso Contest 2021, manifestazione a carattere europeo, organizzata dallo storico international artist group nato a Loppiano negli anni 60 come strumento di sensibilizzazione e diffusore degli ideali di pace e integrazione del movimento dei Focolarini di Chiara Lubich.

La band pozzallese ha presentato la canzone “Se cantare è una preghiera”, scritta e pubblicata durante il lockdown del 2020, esprimendo i sentimenti contrastanti che milioni di persone hanno vissuto in quel periodo, chiedendo a Dio di aiutare l’uomo a non dare peso alle differenze, perché una vita è persa sia che si muoia in ospedale o durante il viaggio su un barcone.

Il Contest prevede la votazione online del pubblico dei video clip in gara, con lo scopo di dare visibilità internazionale agli artisti provenienti da diversi paesi europei.

I Samizdat hanno effettuato le riprese sulla scogliera di Punta Cirica, ad un passo dalle acque del Mediterraneo, dove migliaia di persone perdono la vita ogni anno.

Il meccanismo di votazione prevede la possibilità di assegnare fino a 20 voti, confermandoli attraverso una email che il sito invia ai votanti, certicandone la provenienza.

Il vincitore verrà comunicato durante la finale del 28 novembre, in diretta sul canale Youtube dei Gen Rosso e si esibirà insieme a loro al concerto di Natale che si terrà a Loppiano.

Questo il link per votare e visualizzare i video.

