Da Como a Ragusa in bici, si perde tra la nebbia nel messinese

Partito in bicicletta da Como, voleva raggiungere Ragusa, si perde tra la nebbia nel messinese. Protagonista un 60enne, Leonardo Naglieri, che in sella alla sua mountin bike, voleva raggiungere i parenti nel ragusano Durante la tappa nel Comune di Mandanici, nel messinese, nei pressi della località Pizzo Croce tra Santa Lucia del Mela e Fiumedinisi, anche a causa del maltempo e di una densa nebbia, ha perso l’orientamento e ha chiamato la moglie a casa a Como che, a sua volta, ha lanciato l’allarme. I carabinieri insieme alla Polizia locale e al Corpo Forestale, avviate le ricerche, hanno rintracciato il ciclista «scomparso», infreddolito, ma incolume. L’uomo è stato trasportato in caserma per essere rifocillato.

Dopo avere perso l’orientamento aveva dormito in un ovile, dove è stato trovato dai militari. Nei giorni precedenti aveva fatto diverse tappe fermandosi in vari B&B e alberghi, ma nell’ultimo tragitto, dopo essere partito da Capo Milazzo diretto a Mandanici, ha perso l’orientamento e stremato si è rifugiato proprio in un ovile.

