Calcio. Il Ragusa pronto al big match di domenica contro l’Igea

Dopo essere rimasto ai box da tre settimane, il Ragusa calcio scenderà finalmente in campo domenica. E sarà uno di quegli impegni che valgono doppio. Anche dopo che la classifica degli azzurri si è modificata ulteriormente alla luce del definitivo ritiro dell’Aci Sant’Antonio. Allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, con inizio alle 14,30, ci sarà il big match tra la formazione allenata da Filippo Raciti e la corazzata Igea. Uno scontro al vertice che dirà molto sulle reali forze di questo campionato di Eccellenza. “Una partita – sottolinea il tecnico – che abbiamo cercato di preparare con la massima attenzione anche se essere rimasti fermi per tutto questo tempo ci ha fatto perdere il ritmo partita. Se sarà una gara decisiva per la stagione? Secondo me, ancora no. Il campionato è ancora lungo. E bisognerà sostenere tutta una serie di altre sfide pure importanti. Ma, certo, quello che affrontiamo, domenica, si preannuncia come un match in cui bisognerà dare fondo a tutte le nostre risorse. I ragazzi si stanno allenando con intensità. E vogliono fare bene”. All’Aldo Campo si annuncia il pubblico delle grandi occasioni. Una partita in cui è fondamentale cercare di tenere dritta la barra della concentrazione. “Un minimo errore – sottolinea il direttore generale Alessio Puma – può condizionare l’esito della gara. Sono partite da tripla che devono essere affrontate con il giusto piglio. Nel corso di questi ultimi giorni abbiamo visto i nostri calciatori che si sono allenati al massimo. Perché sono convinti che ci sarà una occasione da sfruttare al meglio. L’Igea una bella squadra. Noi non siamo da meno. Il verdetto al campo”.

