Pallamano. KeyJey Ragusa gioca anche l’under 20

Tra gli impegni che la KeyJey Ragusa sarà chiamata a sostenere nel corso di questa stagione, anche la partecipazione all’Under 20 maschile Youth league. Si tratta di un campionato che sarà disputato a concentramenti e che impegnerà non poco la società iblea. Il primo tra questi sarà effettuato venerdì 5 e sabato 6 novembre a Conversano in provincia di Bari. In particolare, venerdì si celebrerà la prima giornata di andata e la KeyJey, alle 18, se la vedrà con l’Aretusa. Sabato, invece, alle 10, la sfida con l’Orlando Haenna. Le gare si terranno al palazzetto dello Sport della città pugliese. Ad allenare il gruppo l’head coach Mario Gulino con vice Salvatore (Batù) Russo. “Iniziamoquesta esperienza – spiegano dalla KeyJey – con grande entusiasmo. Non sarà semplice per la nostra società ma ci vogliamo provare per garantire un futuro a questa disciplina sportiva nella nostra città. E tutto ciò può accadere soltanto se ci sarà un vivaio all’altezza della situazione. Cercheremo di capire, da subito, quali potranno essere le nostre chance. I ragazzi sono molto carichi e non vedono l’ora di dare il massimo. Speriamo davvero di fare bella figura”.

