Questura di Ragusa: Commemorazione dei caduti della Polizia

Nella giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, la Polizia di Stato di Ragusa ha ricordato i suoi caduti, alla presenza del Questore Giusy Agnello, del personale della Questura e dei Commissariati di Polizia e delle rappresentanze sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Alle 9.30 è stata posta una corona d’alloro in onore ai Caduti della Polizia di Stato sulla scultura commemorativa posta dinanzi alla Questura.

Alla cerimonia, che si è svolta in forma ristretta in ossequio alle normative antiCovid, con la partecipazionedel Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, è seguito un momento di preghiera guidato dalCappellano della Polizia di Stato della provincia, Don Giuseppe Ramondazzo, per onorare tutti i poliziotti che hanno dedicato la vita al servizio della comunità fino all’estremo sacrificio.

La commemorazione è proseguita con l’omaggio di una corona d’alloro deposta sulla stele del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Ninni Cassara’, caduto per mano mafiosa il 6 agosto del 1985 a Palermo.

Il rito ha avuto termine presso l’opera scultorea dedicata ai due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i “Figli delle stelle”, che hanno perso prematuramente la vita in servizio due anni fa a Trieste.