Pozzallo, secondo stralcio lungomare Raganzino. Consegnati I lavori

Consegnati oggi i lavori per la riqualificazione e la valorizzazione del Lungomare Raganzino da via Piave a via Armando Diaz a Pozzallo.

La ditta vincitrice del bando di gara è l’impresa Alfano S. R. L. di Ciancana (AG).

È prevista la demolizione e la rimozione della pavimentazione esistente e la sua sostituzione con una pavimentazione chiara che riproduce il moto ondoso e la realizzazione di una pista ciclabile in continuità con quella del primo stralcio dello stesso Lungomare.

Lungo il percorso della passeggiata verranno realizzati innesti con disegni ispirati alla tradizione marinaresca, sarà separata la sede stradale dalla passeggiata con dissuasori in poliuretano con l’installazione di una nuova illuminazione artistica a lampade a LED.

Il cantiere sarà insediato lunedì prossimo 8 novembre 2021 e con apposita ordinanza, si disciplinerà il nuovo piano della viabilità di tutta l’aria interessata, che inevitabilmente provocherà dei disagi, ma il tutto è finalizzato alla realizzazione di un’altra grande opera pubblica che renderà ancora più attraente ai turisti la città di Pozzallo.

L’opera è stata finanziata dalla Regione Siciliana.

