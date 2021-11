Comprare casa nel napoletano: 4 consigli

Comprare casa nel napoletano può rivelarsi un’ottima idea in questo periodo, perché i prezzi degli immobili nella zona sono ancora in calo e conviene dunque approfittarne adesso. Nel prossimo futuro, infatti, è assai probabile che il valore delle case ricominci a salire, il che significa che sarà pressoché impossibile trovare soluzioni a prezzi stracciati come oggi. È pur sempre vero però che acquistare casa non è uno scherzo: i fattori da considerare prima di compiere un investimento così importante sono diversi ed è sempre bene valutarli con attenzione.

Vediamo allora quattro consigli per non rischiare di sbagliare ed acquistare casa nel napoletano sicuri di effettuare un buon investimento.

#1 Scegliere con attenzione la zona giusta

Acquistare casa in una zona piuttosto che in un’altra fa una grandissima differenza, specialmente nel napoletano. A seconda della località, infatti, i prezzi degli immobili variano moltissimo così come cambia la loro appetibilità. Chi intende acquistare un appartamento a scopo di investimento, per poi proporlo in affitto ai turisti, per esempio, dovrebbe prendere in considerazione soprattutto le zone affacciate sul mare perché sono quelle più richieste dai vacanzieri. Attenzione però, perché se a Posillipo i prezzi sono alle stelle, mentre in altre località costiere si possono ancora compiere dei veri e propri affari a livello immobiliare. Se andiamo a vedere, ad esempio, il mercato delle case in vendita Torre del Greco è particolarmente conveniente: i prezzi sono abbordabili e si può rientrare nell’investimento con maggior facilità.

#2 Affidarsi ad un’agenzia immobiliare

Dopo aver valutato i vari annunci delle case in vendita, per concludere il contratto ed evitare brutte sorprese conviene sempre affidarsi ad un’agenzia immobiliare. Purtroppo le truffe sono ancora all’ordine del giorno e non ci si può fidare sempre della parola data da un privato, che naturalmente tende a fare il proprio interesse. Passando attraverso un’agenzia si spende qualcosa in più, è vero, ma si possono avere una serie di garanzie non da poco. Quando si compie un investimento così importante, non conviene mai rischiare perché in caso di truffa si potrebbero perdere davvero moltissimi soldi, che sarebbe veramente difficile poi recuperare nel breve periodo.

#3 Andare a vedere l’appartamento personalmente

Un altro consiglio che ci sentiamo di dare a chi intende acquistare casa nel napoletano (così come in altre zone d’Italia) è quello di andare sempre a visionare l’immobile personalmente prima di firmare qualsiasi contratto. Può infatti capitare che dalle fotografie sfuggano alcuni dettagli importanti e, poiché si tratta di un investimento importante, non ci si può permettere di fare un acquisto alla cieca. D’altronde, le caratteristiche di un appartamento da valutare di persona sono parecchie: l’esposizione, la luminosità, lo stato degli infissi, dei pavimenti, delle pareti e via dicendo.

#4 Far valutare l’immobile da un esperto

Per essere sicuri di pagare l’immobile il giusto prezzo e di non spendere più del dovuto, è consigliabile infine farlo valutare da un esperto. Oggigiorno esistono servizi professionali gratuiti che consentono di ottenere valutazioni immobiliari serie e di livello, dunque vale la pena approfittarne. Sarebbe un peccato scoprire troppo tardi di aver speso più del dovuto.

