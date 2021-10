Siracusa. Aggressione volontari Modica: ”Atto gravissimo”

“Ho appreso con profonda amarezza la notizia dell’aggressione a due volontari della Protezione Civile di Modica impegnati nel siracusano nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dal maltempo. Si tratta di un atto grave e inaccettabile, tanto più se compiuto ai danni di persone che lavorano senza sosta da giorni per portare aiuto a chi è in difficoltà. Ho contattato personalmente il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, per esprimergli la mia vicinanza e la mia solidarietà per quanto accaduto. E’ comprensibile l’esasperazione della popolazione stremata, ma ciò non giustifica alcun atto di violenza, soprattutto nei confronti di chi è impegnato al servizio degli altri con abnegazione e sacrificio”. Così Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, in merito agli episodi di aggressione che hanno coinvolto due volontari in provincia di Siracusa.

