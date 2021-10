Maltempo. Rinviate partite Eccellenza, Promozione e Giovanili

Anche il calcio “paga” i rivolti causati dal maltempo che ha flagellato la Sicilia Orientale. La Lega Nazionale Dilettanti, infatti, su richiesta delle società e, dopo avere preso atto del’impossibilità reale di poter programmare le regolari sedute di allenamento, viste le ordinanze prefettizie e sindacali di chiusura degli impianti, ha disposto il rinvio di diverse partite nei campionati di Eccellenza, Coppa Italia di Promozione, calcio giovanile e femminile.

Queste le gare del campionto di Eccellenza siciliano rinviata a causa del maltempo: Girone B: Carlentini Calcio/Real Siracusa Belvedere, Fc Aci S.Antonio Calcio/Atletico Catania, Santa Croce/Acicatena, 1946 Igea/FC Leonzio 1909 del 31.10.2021 ore 15.00.

Coppa Italia Promozione: Atletico 1994/Megara 1908, Fc Motta/Real Aci, Gescal/Città di Calatabiano. Femminile: Camaro 1969/Santa Lucia del 30.10.2021 ore 20.00

Queste le gare dei campionati siciliani under 17, under 15 e under 14 rinviate a causa del maltempo. Under 17. Girone E: Ragazzini Red-Città di Mascalucia, Real Catania-Katane Soccer, Teamsport-Academy Katane, Invictus-Real Trinacria, Junior Catania-Acireale, La Meridiana-Fc Belpasso, Pro Calcio Catania-Stella Nascente. Girone F: Accademia Siracusa-Rari Nantes, Ispica-Misterbianco, Modica Airone-Real Siracusa, Paternò-Calcio Scicli, Rg-Real Gela, Palazzolo-Santa Maria, Virtus Avola-Atletico Vittoria. Girone D Under 15: Jonia-Jonica. Girone E: Katane Soccer-La Meridiana, Real Trinacria-Santa Sofia, Academy Katane-Teamsport Millennium, Fc Belpasso-Ragazzini Red, Masterpro-Stella Nascente, Misterbianco-Paternò. Girone F: Atletico Vittoria-Rari Nantes. Under 14: La Meridiana-Catania Nuova, Rari Nantes-Cl Calcio.

Salva