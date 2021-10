Per venerdì livello di allerta rossa. Chiuse scuole, ville e cimiteri

Come previsto dai meteorologi si sta strutturando in queste ore sullo Ionio meridionale il ciclone mediterraneo che nelle prossime ore assumerà caratteristiche “ tropicali “. Quindi in considerazione delle possibili piogge molto intense, potenzialmente alluvionali, accompagnate da burrasche di vento con raffiche superiori ai 90-100 km/h ed intense mareggiate sulle coste ioniche il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana – Centro Funzionale Decentrato – Idro , ha emesso oggi 28 ottobre 2021 l’avviso n. 21301 . Prot. 56928 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico con “ Livello di Allerta Rosso” per le condizioni meteo avverse previste nella zona F ( provincia Ragusa) a partire dalle ore 0,00 del 29 Ottobre 2021 fino alle ore 24,00 del medesimo giorno. Già i sindaci dei comuni montani di Monterosso Almo e Giarratana e sicuramente in questi minuti quello di Chiaramonte Gulfi, di concerto con il Prefetto, hanno già emanato una ordinanza sindacale in cui è prevista la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado , delle ville e del cimitero comunale . Sono state allertate tutte le strutture comunali competenti . Si raccomanda di restare in casa e di uscire solo per motivi di urgenza e strettamente necessari.

