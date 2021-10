Mobilità Erasmus in Lituania per l’Istituto “Grimaldi” di Modica

Continuano le mobilità legate ai progetti Erasmus nei quali è coinvolto l’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica.

Dal 16 al 23 ottobre 6 alunni, accompagnati dai docenti Rita Campo e Giovanni Roccasalva, sono stati accolti in Lituania, a Garliava nella scuola Juozas Luksa Gymnasium, per svolgere le attività programmate insieme agli studenti e agli insegnanti degli altri paesi partner coinvolti nel progetto “My Granny’s Dishes” (Belgio, Croazia, Serbia e Turchia).

Entusiasmo, partecipazione, solidarietà, condivisione, rispetto per le diversità, ospitalità sono state le dinamiche caratterizzanti del percorso formativo.

Notevole è stato l’apprezzamento dello stile di vita delle famiglie dove i nostri alunni sono riusciti mirabilmente ad adattarsi nonostante le differenze linguistiche e le diverse abitudini alimentari.

Tra di essi e tra i compagni degli altri paesi si è instaurato uno spirito gioioso di collaborazione, che si è espresso durante i workshops gestiti nei locali della scuola lituana, utilizzando oltre all’inglese quale lingua veicolare, anche le altre lingue dei paesi partecipanti commiste al linguaggio mimico-gestuale.

I ragazzi si sono cimentati nella realizzazione del logo del progetto, nella preparazione di una ricetta tipica di ciascun paese e nella creazione di gadget legati alle tradizioni del paese ospitante.

Grazie a queste iniziative e alle escursioni organizzate a Birstonas, a Druskininkiai e a Kaunas, tutti i partecipanti hanno potuto apprezzare la cultura, i costumi, le abitudini e le tradizioni della Lituania, oltre alle specialità culinarie e agli aspetti naturalistici che contraddistinguono il paesaggio del paese ospitante.

Positivo e costruttivo è stato anche il rapporto instauratosi tra i colleghi, che si sono scambiati idee e opinioni sia sul modus vivendi e sia sull’organizzazione scolastica, si sono confrontati sulle esperienze personali e professionali, predisponendo le aspettative auspicate nelle prossime mobilità in Belgio, Serbia e Croazia.

Il meeting conclusivo del progetto si effettuerà a Modica nel mese di maggio.

Gli stessi alunni che si sono impegnati nella mobilità in Lituania e quelli che saranno coinvolti nelle prossime mobilità attiveranno sin da ora energie e risorse per pianificare un progetto di accoglienza nel nostro istituto e nel nostro territorio ricco di storia, cultura e tradizioni.

