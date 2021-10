Coordinamento Regionale Opi chiede incontro all’Assessore Razza

Il coordinamento degli Ordini delle professioni infermieristiche della Regione Sicilia chiede un incontro con l’assessore alla Sanità per inserire un infermiere esperto al tavolo tecnico sull’istituzione dell’infermiere di famiglia e di comunità, in seguito all’emanazione del Decreto assessoriale pubblicato sulla Gurs N. 47 del 22/10/2021. Nell’istituire il tavolo tecnico, come si evince all’art. 2 del decreto, risulta assente la figura di un infermiere che sia espressione degli ordini infermieristici siciliani, attori sicuramente non secondari in una siffatta programmazione e stesura di linee guida regionali. Auspicando una modifica del decreto e una più aperta collaborazione tra istituzione sanitarie e ordini infermieristici, sempre nell’interesse dei cittadini, il coordinamento chiede altresì un incontro con l’assessore per esprimere le proprie osservazioni sulla tematica.

