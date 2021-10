Sanificazione: chiuse le scuole a Modica il 29 e 30 ottobre

Le consuete operazioni di sanificazione e disinfestazione delle scuole di competenza comunale (scuole dell’infanzia, asilo nido comunale e scuole medie) si terranno venerdi 29 e sabato 30 ottobre. In aggiunta, eccezionalmente e viste le richieste pervenute a Palazzo S.Domenico da parte dei Dirigenti Scolastici, ad essere interessate da questa tornata di interventi saranno anche le scuole pubbliche di istruzione superiore che si trovano in territorio di Modica. Le lezioni riprenderanno secondo il calendario concordato la prossima settimana. Non rientrano nell’ordinanza asili e scuole private che hanno il loro calendario di disinfestazione indipendente da quello comunale. “Inizialmente gli interventi di sanificazione e disinfestazione che effettuiamo con regolare cadenza ogni 40 giorni, erano previsti per la prossima settimana. Viste però le condizioni meteo previste per questo fine settimana e considerata l’evoluzione della grande perturbazione attesa inizialmente per giovedi 28 e ora “ritardata” a venerdi 29, abbiamo preferito anticipare leggermente gli interventi e lasciare a casa i ragazzi in questi due giorni da bollino rosso. Abbiamo inoltre voluto accogliere le richieste che i Dirigenti Scolastici delle scuole superiori ci hanno fatto visto che la sicurezza, l’igiene e la pulizia degli istituti devono venire prima di ogni altra cosa, a prescindere o meno se siano di competenza comunale”.

Salva