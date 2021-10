Milano. Pirata della strada investe e uccide vittoriese

Un 56enne originario di Vittoria ha perso la vita dopo essere stato investito da un pirata della strada mentre si trovava a bordo di uno scooter Sh 300. L’incidente mortale si è verificato all’alba di oggi in via Ripamonti, zona sud di Milano, prima dell’incrocio con via De Angeli. Sul posto 118 con ambulanza e automedica e polizia locale.

La vittima si trovava alla guida dello scooter del figlio. I soccorritori hanno dovuto constatare il suo decesso, avvenuto dopo l’impatto con un veicolo che dovrebbe essere un camion e il cui conducente è scappato subito dopo l’impatto.

Salva