Euroform Modica, non partono le lezioni

Bloccate le lezioni all’Istituto Euroform di Modica…e c’è già qualche genitore che si lamenta. Di fatto nella struttura di Via Risorgimento per l’anno scolastico 2021-2022 è iniziato solo il primo anno. E’ stato avviato anche il quarto anno, che poi sarebbe il terzo visto che nella passata stagione per motivi legati al Covid, tutto è saltato. Restano bloccati il secondo e il terzo anno regolari (sono una decina di classi per circa 250 persone). Le responsabilità si fanno attribuire alla Regione che non avrebbe ancora dato il nulla osta per fare partire le lezioni nella maniera definitiva ma pare che sia in atto un braccio di ferro tra l’ente palermitano e la formazione professionale. Dalla scuola fanno sapere che entro un paio di settimane tutto dovrebbe essere regolarizzato.

I mugugni non mancano, i genitori di alcuni studenti, costretti a casa, non ci stanno e chiedono la ripresa dell’attività scolastica. Si attendono, dunque, risposte.

Salva