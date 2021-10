Ciclismo, Multicar: Sara e Samuele Caruso emergono ad Agrigento

L’attività della Multicar Amarù continua nell’ambito della mountain bike. A tenere alto il vessillo della società gialloblù, in tale fase dell’anno, i due fratellini Caruso, Sara e Samuele, che, domenica scorsa, partecipando a una competizione disputata ad Agrigento, hanno dato prova della loro caparbia e della loro tenacia, cercando, durante lo svolgimento del percorso, di migliorare il più possibile il proprio rendimento. Alla fine, Sara Caruso, nella G6 femminile, si è classificata al secondo posto mentre Samuele è arrivato con il resto del gruppo, più distanziato dalle posizioni di testa. “Un plauso ad entrambi – spiega il presidente Carmelo Cilia – per come hanno sostenuto l’impegno e affrontato la competizione, dando prova di volersela giocare sino alla fine. Siamo davvero contenti per la dedizione e l’attaccamento ai colori societari che entrambi hanno dimostrato. Sono convinto che, nelle prossime occasioni, miglioreranno ulteriormente e che ci regaleranno altre soddisfazioni”.

