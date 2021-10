Navi da crociera Pozzallo. Accoglienza alla stazione passeggeri

“Enjoy Pozzallo, a little present for you”. Così sono stati accolti i turisti della nave da crociera che, ieri mattina, sono approdati al porto. Non è la prima volta che accade questo mese. Ma è la prima volta che l’accoglienza ha avuto luogo all’interno dei nuovi locali della stazione passeggeri, realizzati su intervento del Libero consorzio comunale. L’attività di accoglienza è stata curata da Confcommercio Pozzallo e dalla costituenda associazione “Cuore di Pozzallo” unitamente ad alcuni operatori del settore. “Il fine di tutti, unendo gli sforzi – afferma il presidente sezionale Confcommercio, Giuseppe Cassisi – è quello di promuovere il territorio. L’accoglienza deve diventare il nostro leit motiv, seme per raccogliere risultati legati a un futuro sempre più in crescita. E’ una capacità, quella dell’accoglienza, che, a detta degli esperti, la nostra provincia riesce a offrire come qualità innata”.

Ai turisti accolti è stata offerta una bags con cartolina, la mappa vademecum del territorio e l’assaggio di un prodotto tipico. E i visitatori scesi dalla nave sono rimasti sorpresi in positivo e quasi increduli per tanta attenzione. “Finalmente – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – si è fatta accoglienza all’interno della stazione passeggeri, struttura che è nata per questo scopo e di cui ci attendiamo un repentino decollo. Era la prima volta e devo dire che è andata bene grazie alla professionalità dimostrata dai nostri operatori guidati dal presidente sezionale Cassisi”.

Ad autorizzare l’iniziativa, e a cui sono andati i ringraziamenti di Confcommercio, la Capitaneria di Porto con il comandante Donato Zito, il Libero consorzio con il commissario straordinario Salvatore Piazza e l’ingegnere Carlo Sinatra (per l’ente di viale del Fante era presente Francesca Sampieri), il Comune di Pozzallo con il sindaco Roberto Ammatuna, gli operatori della sicurezza, gli operatori portuali e le forze dell’ordine. Tutti si sono adoperati per la riuscita di un’esperienza che può certo essere migliorata e che può diventare un volano per l’economia di tutto il circondario.

