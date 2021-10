Modica, sequestrata la salma di Marcello Cannata

La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto il sequestro della salma dell’imprenditore modicano 50enne Marcello Cannata. Saltano, dunque, i funerali già fissato per venerdì nella Chiesa di Sant’Elena. La magistratura inquirente, insomma, intende capire la natura del decesso di Cannata è sicuramente disporrà l’esame autoptico. Dall’esame di una Tac i chirurghi dell’Ospedale Maggiore si erano accorti di qualcosa di «anomalo». L’uomo, titolare di un negozi di articoli di edilizia in Contrada Trebalate, aveva subito un intervento di trapianto renale, almeno 15 anni fa a Palermo e si era sottoposto alla dialisi per migliorare le sue funzioni renali. Quella protesi vascolare gli avrebbe, però, bucato l’intestino, provocandogli un’emorragia interna. Il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sia pur tempestivo, non è servito a salvargli la vita. È deceduto nella mattina di mercoledì nel reparto di terapia intensiva

