Il Ragusa calcio ingaggia l’attaccante Buttigè

Giuseppe Buttigè, palermitano, classe 2002, è un nuovo giocatore del Ragusa calcio. L’attaccante, cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha giocato con il Misilmeri e il Marineo in Eccellenza oltre che con il Marsala in D. “Contento di essere qui – afferma – è una bella piazza che sta programmando qualcosa di importante. Sono sicuro che potranno arrivare riscontri molto interessanti, com’è giusto che sia, visto che il progetto poggia su fondamenta solide”. Regista dell’operazione, il responsabile dell’area tecnica delle aquile azzurre, Graziano Strano, che scommette sulle qualità del ragazzo. “Il quale – dice – già da qualche giorno si allena con noi e che può senz’altro dimostrare il proprio valore dando respiro agli altri elementi del reparto offensivo. E’ molto motivato e non vediamo l’ora che possa essere in grado di dimostrare le sue capacità durante le fasi clou di un campionato lungo e ricco di insidie”. Intanto, il Ragusa è pronto per la sfida con l’Atletico Catania che si giocherà domani, alle 15,30, nell’impianto sportivo Monte Po in terra etnea.

Salva