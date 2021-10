Calcio. Il Modica batte 3 – 0 lo Scicli nell’anticipo di Promozione

Un Modica di riscatto dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Città di Canicattini, ha battuto oggi in “trasferta” al “Pietro Scollo” il calcio Scicli con un 3-0 che non ammette repliche. Dopo un primo tempo in cui la gara non si era sbloccata, gli uomini di mister Giancarlo Betta sono rientrati con un altro piglio infatti le tre reti sono arrivate tutte nella seconda frazione di gioco. Apre le danze, al 77′ Simone Pitino con una sassata sugli sviluppi di un calcio d’angolo; al 32′ è il solito Ebrima Kebbeh su assist dello stesso Pitino a calciare un diagonale imprendibile; a mettere il punto esclamativo al derby ci ha pensato Gatto all’80” per il definitivo 3 – 0 che porta i rossoblu a 10 punti in classifica in attesa del resto delle gare che si disputeranno domani.

Salva