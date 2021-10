Pozzallo. Sbarco questa mattina. Operazioni in piena sicurezza

Nella mattinata di oggi è arrivata nel porto di Pozzallo la nave della ONG “ResQ People” con a bordo 58 migranti.

Dai controlli effettuati nessuno di loro è risultato positivo al Covid-19.

I 40 migranti adulti sono già stati trasferiti nella nave quarantena Aurelia ormeggiata nella banchina commerciale.

Tre migranti, di cui una donna al nono mese di gravidanza e un minore, sono stati trasportati per controlli all’Ospedale Maggiore di Modica.

I restanti 17 minori non accompagnati sono stati trasferiti in un centro di accoglienza della Sicilia.

Inoltre nel pomeriggio 40 migranti della nave Aurelia sbarcheranno e saranno trasferiti, per fine quarantena, con destinazione i centri CAS.

“Ancora una volta le operazioni di sbarco sono state effettuate in maniera ordinata ed in piena sicurezza – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – un ulteriore gesto di solidarietà giunto a buon fine”.

