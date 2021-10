Chiaramonte Gulfi. Sottoscritto nuovo contratto di lavoro tra comune e lavoratori part time

Il personale in part time ha sottoscritto ieri al Comune di Chiaramonte Gulfi il nuovo contratto di lavoro a trenta ore per alcuni e a trentasei ore per altri.

Le Organizzazioni Sindacali a più riprese, vuoi con richiesta scritte, vuoi in occasione di diversi incontri in Delegazione Trattante, hanno sollecitato l’Amministrazione per tale importante aumento orario e per le 36 ore a chi ne aveva diritto.

“Un ruolo, quindi, di impulso e attenzione verso tale problematica, scrivono in una nota Nunzio Fernandez della FP-CGIL , Antonio Nicosia della CISL – FP, Ivan Accetta della UIL-FPL e Antonino Fiorenza del SILPOL, che va riconosciuto al sindacato e che l’Amministrazione avrebbe fatto bene a invitare i rappresentanti alla cerimonia di firma del nuovo contratto di lavoro.

Ma, a quanto pare, vi è chi anche in tale circostanza vuole assumere il ruolo di assoluto protagonista.

Le Organizzazioni Sindacali non hanno bisogno di visibilità e in ogni caso continueranno a impegnarsi perché tutto il personale in part-time possa avere un contratto a 36 ore. Ora più che mai con le evidentissime carenze di personale per i pensionamenti che si susseguono a ritmo continuo.“

