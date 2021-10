On. Marialucia Lorefice (M5s): “608 mila euro alle scuole iblee”

“Il Ministero dell’Istruzione ha destinato un totale di 608 mila euro alle scuole della Provincia di Ragusa che hanno partecipato all’avviso pubblico del 13 maggio 2021, n. 10182 – “Spazi e strumenti STEM”. Tali risorse saranno finalizzate alla realizzazione di spazi e strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale.” E’ quanto annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che precisa:

“Il Ministero aveva già elaborato nel mese di luglio una prima graduatoria finanziando le prime 3231 scuole classificate, tra queste erano rientrate per la nostra provincia:

Cap. Puglisi – Acate

Primo Circolo Comiso De Amicis – Comiso

G. Verga – Comiso

Leonardo Da Vinci – Ispica

Carlo Amore – Modica

G. Rogasi – Pozzallo

Giorgio La Pira – Pozzallo

Berlinguer – Ragusa

F. Besta – Ragusa

Francesco Crispi – Ragusa

Fermi – Ragusa

Giuseppe Caruano – Vittoria

I.C. “Giovanni XXIII – Colonna -Vittoria

Francesco Pappalardo – Vittoria

Portella Della Ginestra – Vittoria

“Con un nuovo Decreto appena pubblicato – prosegue Lorefice – si estendono i finanziamenti a tutte le scuole che avevano partecipato al bando di maggio; a ciascuna scuola andranno 16.000 euro.

Ecco l’elenco delle scuole della nostra provincia rientrate nell’ultima tranche di finanziamenti:

S.A.Guastella – Chiaramonte Gulfi

Giosuè Carducci – Comiso

Luigi Pirandello – Comiso

Padre Pio da Pietralcina – Ispica

Gaetano Curcio – Ispica

I.I.S “Galilei-Campailla – Modica

Piano Gesù – Modica

S. Marta – E. Ciaceri – Modica

Principi Grimaldi – Modica

Antonio Amore – Pozzallo

S. Quasimodo – Ragusa

Maria Schininà – Ragusa

Mariele Ventre – Ragusa

Palazzello – Ragusa

Paolo Vetri – Ragusa

Enrico Fermi – Ragusa

Galileo Ferraris – Ragusa

C.P.I.A. – Ragusa

Giovanni Dantoni – Scicli

Elio Vittorini – Scicli

Leonardo Sciascia – Vittoria

Filippo Traina – Vittoria

Quarto Circolo – Vittoria

Potenziare l’apprendimento delle discipline STEM – spiega la presidente – è quanto mai importante nel contesto attuale per migliorare e accrescere le competenze richieste dall’economia e dal mondo del lavoro, per far sì che i nostri studenti siano al pari con i colleghi europei.

Sono, pertanto, felice che anche le scuole della nostra provincia offrano ai ragazzi l’opportunità di seguire questi percorsi didattici, utili alla acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, di flessibilità e adattabilità al cambiamento.” Conclude Lorefice

Salva