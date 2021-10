Vitale sul caso variante al Consiglio comunale di Ragusa

“Predicare bene, razzolare male. Sembra essere, politicamente, la cifra distintiva del Movimento Cinque Stelle. A Roma come a Ragusa. E’ la doppia velocità dei pentastellati che da un lato invoca lo stop alla cementificazione, dall’altro, quando c’è da assumersi una responsabilità politica in questo senso per la nostra città, scappa dall’aula”. E’ il presidente della prima commissione Affari generali, Daniele Vitale, a sostenerlo dopo l’atteggiamento assunto dai grillini su una questione di cruciale importanza per la città. “Politicamente – prosegue Vitale – un atteggiamento non giustificabile. Ma ne dovranno rendere conto ai loro elettori. L’auspicio è che, in futuro, riescano a rendersi protagonisti di una opposizione più costruttiva per il bene della nostra Ragusa. Ritengo che l’obiettivo dovrebbe essere quello di far sì che, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, possa garantire delle risposte adeguate alla cittadinanza”.

