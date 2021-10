Roma. “Notti Felliniane”: presente anche il modicano Cicero

Il pittore modicano Guido Cicero sarà presente alla Rassegna collettiva “Notte Felliniane” a Roma, creata e gestita in tutte le sue parti dalla Galleria Internazionale Area Contesa Arte e dall’associazione culturale LaborArt. La mostra è dedicata al lavoro del grandissimo regista, sceneggiatore, attore e scrittore italiano Federico Fellini. L’inaugurazione si terrà sabato 16 ottobre 2021 alle 18, all’interno della prestigiosa Galleria Aria Contesa Arte. in Via Margutta 90 a Roma. Madrina d’onore sarà Sandra Milo, mentre la presentazione sarà curata dalla gallerista Teresa Zurlo. Direttore Artistico è la gallerista Tina Zurlo.

Guido Cicero, dunque, rappresenterà la citta di Modica con il dipinto “Amarcord Roma (acrilico su tela 80×120) ed avrà un Main Sponsor unico, l’Azienda “PELUSO 1964” presente con barrette di cioccolato di Modica IGP” .

