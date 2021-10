E’ ufficiale. Giuseppe Spadola è il primo candidato a sindaco per le Amministrative che si terranno in primavera, a Pozzallo. Spadola, 63 anni, laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, autore di tre libri sul rischio sismico e sicurezza sul lavoro, scioglie le riserve e anticipa tutti nella corsa a palazzo La Pira.

