Maganuco, imbarcazione a vela in difficoltà. Salvate due persone

Il repentino peggioramento delle condizioni meteo marine che ha interessato anche il litorale ragusano nella giornata di ieri, con raffiche di vento fino a 35 nodi, mantiene sempre attiva e vigile la Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Nel primo pomeriggio di martedì, la Sala Operativa è stata contattata da diversi cittadini che segnalavano a circa 500 metri dalla costa e, più precisamente, nello specchio acqueo antistante il litorale di Maganuco, nel Comune di Modica, un’imbarcazione a vela “scuffiata” con i due occupanti, a seguito del ribaltamento, caduti in mare.

I militari della Guardia Costiera, a bordo della Motovedetta CP 568, sono tempestivamente intervenuti sul luogo della segnalazione e tratto in salvo i malcapitati, per fortuna in buono stato di salute nonostante le pessime condizioni meteomarine.

Successivamente, un gommone partito dal Circolo Velico di Maganuco ha trainato l’imbarcazione a vela a terra e l’evento si è concluso per fortuna solo con un grosso spavento per i due diportisti.

Il Comandante della Capitaneria di porto Donato Zito, rammenta che le condizioni del mare possono cambiare repentinamente e, pertanto, raccomanda ai diportisti di verificare sempre,

prima di intraprendere la navigazione, i bollettini meteo. Ricorda, inoltre, che la Sala Operativa della Capitaneria è attiva 24 ore su 24 e può essere contattata telefonicamente per

emergenze in mare al numero 1530.

Salva