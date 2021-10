Progetto “Recuperiamo la socialità” per “Cataudella” di Scicli

Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato l’espletamento del progetto “Recuperiamo la socialità”, codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488, elaborato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Quintino Cataudella” di Scicli, rientrante nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. E’ prevista la realizzazione del seguente modulo autorizzato e finanziato con Euro 95.517,00, destinato agli alunni dell’Istituto, “Sport e socialità”: 30 ore.

Il modulo “Sport e socialità” prevede attività ludico-motorie e sportive mirate a potenziare l’Educazione motoria intesa come sport, gioco didattico, socialità, offrendo agli studenti un’opportunità concreta di riprendere in pieno il cammino che la pandemia ha profondamente segnato e a tratti interrotto, dando loro la possibilità di tornare a vivere sempre più la dimensione

sociale a tempo pieno.

Il modulo inserito nel piano mira a raggiungere priorità e traguardi del RAV sulla base delle quali è stato sviluppato il Piano di Miglioramento e il PTOF.

Le metodologie di insegnamento saranno varie e adattate ai diversi moduli. Si cercherà di realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli studenti attraverso: metodo induttivo, strategie

partecipative, didattica laboratoriale, uso delle nuove tecnologie.

